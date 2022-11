Battues du côté d’Ombrage, les ouailles de Benoit Baseil se sont montrées sous un meilleur visage qu’à Embourg mais malheureusement pour elles, ce ne fut pas suffisant.

Sans le moindre but inscrit depuis deux rencontres, dû sans aucun doute à de la précipitation une fois la ligne du milieu de terrain franchie, ce qui empêche pour la plupart du temps de trouver les bons espaces, et donc les avants, difficile de prendre la moindre unité. Face à Ombrage, l’exclusion injustifiée de Maxime Kaesmacher a joué gros dans le résultat final. "Sur son premier carton, il n’y a pas faute, soupire son entraîneur Benoit Baseil. Maxime a une réaction humaine et se prend un second bristol. Il restait un petit quart d’heure et on pensait qu’il était possible de revenir dans la partie. Nous étions bien mieux structurés. D’ailleurs, à 11 contre 11, j’ai tendance à dire que nous aurions pu revenir dans la partie. Après, la victoire d’Ombrage est méritée et ne fait pas l’ombre d’un doute. On sait juste que pour le moment, ça ne tourne pas du bon côté, que du contraire."

À trois rencontres de la fin de la première phase du championnat, Huy se dirige droit vers les Play Down. Il faudra un nouveau petit exploit, comme la saison dernière, pour s’en sortir.

Et si du côté des Mosans, on y croit toujours, on sait que la tâche sera très compliquée.