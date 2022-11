Dès l’entame de la partie, impossible de dire qui occupe la 5e place au classement et qui est 12e, tant les débats sont équilibrés. Ce sont même les mélinois qui se procurent la première opportunité, des pieds de François Henke, mais son tir croisé passe du mauvais côté du piquet. C’est également lui qui dévie de la tête un centre de Régis Lonneux, mais le portier adverse sort le grand jeu pour éviter le but. C’est tout pour le premier acte.

Après le repos, Hannut passe près de l’ouverture du score par l’inévitable Kévin Cossalter qui envoie, coup sur coup, deux frappes juste à côté de la cage locale. On atteint l’heure de jeu quand Aboubacar Keita se fait accrocher à l’entrée du rectangle. L’arbitre sanctionne la phase d’un coup franc avant de se rétracter et de désigner le point de penalty. François Henke a l’occasion d’ouvrir la marque mais le keeper hannutois détourne son envoi. L’assistant signale qu’il avait quitté sa ligne de but trop tôt et le referee décide de faire retirer le penalty. Cette fois, c’est Keita qui va se faire justice lui-même et envoyer un obus dans le plafond du but, c’est 1-0.

Hannut va pousser pour recoller au score mais c’est Melen qui va initier un contre assassin dans les arrêts de jeu pour fixer les chiffres à 2-0 par Edson Domingos Neves.

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Racz, Lo Presti.

Buts: Keita sur pen. (1-0, 60e), Domingos Neves (2-0, 90e+2).

MELEN:Piron, Nsimbalusinga, Dumoulin, Leroy, El Boussetaoui, Gonera, Lonneux (89e Rodriguez Gonzalez), Memeti, Henke, Mottoulle (90e+2 Habrand), Keita (76e Domingos Neves).

HANNUT: Racz, Spadaro, Javaux, Cwynar, Ouchan, Pere, Henrot (72e Adrovic), Geuns, Lo Presti, Formica, Cossalter.