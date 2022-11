On a failli croire que vous n'existiez pas, on vous attendait depuis la reprise en août?

Non je suis bien là. Mais cette situation était connue de la direction. Quand j'ai été contacté en juillet par le président, j'avais refusé l'offre avec mes études, je suis en deuxième master kinésithérapeute à l'université de Louvain. Il m'a dit de faire tout de même le transfert, si j'ai le temps de venir, je viens. Tout l'été, j'étais au Luxembourg, je suis parti en vacances, j'ai travaillé et surtout j'avais des rattrapages pour l'école. Je suis venu seulement en septembre pour la reprise à l'université. J'ai cours trois fois le soir et puis je rentre aussi chez moi au Luxembourg avec des anniversaires à ne pas rater (rires). C'était chaud pour être là mais, comme je l'ai dit, c'était prévu et connu y compris pour la suite.

Cela veut dire aussi que vous risquez de ne pas être souvent présent?

Là, je vais essayer de jouer un maximum jusqu'à décembre. Ensuite, il y aura en janvier les examens. Puis en deuxième quadri, je vais avoir de longs stages à Namur, Charleroi et au Luxembourg. On verra bien mes disponibilités mais ce sera chaud. Je vais faire mon maximum car je vois que l'équipe est belle.

Quelles sont vos impressions pour cette première contre Pelt?

C'était un match un peu compliqué pour moi car je n'ai tout de même pas beaucoup d'entraînements avec le groupe, peut-être cinq ou six. Après avec Erwan (Philouze) et Fares (Khaldi), on se connaît bien puisqu'on joue en équipe universitaire ensemble depuis deux ans. On a d'ailleurs un match demain (NDLR : ce lundi soir). C'est plus facile, y compris en défense mais il faut aussi trouver le rythme et les automatismes avec les autres. C'est là-dessus que je vais devoir travailler. Par contre, j'ai trouvé pas mal le niveau de la division. Quand j'ai vu le classement, j'ai cru qu'ils (NDLR : les Limbourgeois) étaient un peu moins forts. On a bien démarré mais on a dû se battre jusqu'au bout pour gagner.

Et vos comment trouvez-vous vos coéquipiers amaytois?

Ils sont super cool, on le voit avec le vestiaire (NDLR: en fête pour la victoire). Ce sont des mecs formidables et ils savent jouer aussi (rires).