Football - Sollicité par Rochefort, Stéphane Jaspart restera à Warnant

La balance entre les moyens et les résultats est tellement miraculeuse à Warnant que Stéphane Jaspart frôle par moments le génie. Cela n’a pas échappé à Rochefort ces derniers jours. Le club namurois, qui a renoué avec la victoire le week-end passé, est à la recherche d’un coach après le départ du Braivois Yannick Pauletti. Et le club de D3 ACFF, qui pointe à une décevante 5e place de la série, a jeté son dévolu sur Jaspart. "Je n’ai rien à dire à ce sujet" commente laconiquement le coach de Warnant. Sans doute le "Jas" n’a-t-il pas envie de quitter, comme ça, de but en blanc, un groupe qu’il a façonné de toutes pièces. Puis, le gars n’est pas non plus un carriériste. "Couillu" alors que Rochefort aurait été un superbe challenge pour lui. À terme, le club ambitionne la Nationale 1 avec, à sa tête, Nicolas Lhoest, 8e fortune de Belgique. Mais ce ne sera pas avec Jaspart à sa tête même si l’Engissois le sait: avec Warnant, qui ne voudra jamais monter, il ne pourra pas faire mieux. Dans un monde superficiel régi (et gangrené) par l’argent, c’est beau. Et tellement rare. À la Jaspart.