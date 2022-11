Football - Provinciale 1 : La fulgurante ascension de Loan Moreaux

Formé en défense centrale, le nouvel atout wanzois est capable d’évoluer comme milieu défensif. "Je préfère avoir le jeu devant moi que derrière, je suis plus compétent en voyant ce qu’il se passe devant", note celui qui prend du galon de match en match.

Et ce dernier possède des qualités techniques lui permettant de monter d’un cran quand les solutions ne s’offrent pas à lui. "Puis, à certains moments, je suis obligé de varier mon style en allongeant. "

Titulaire indiscutable en défense centrale, il garde la tête sur les épaules. "À tout moment, les plans peuvent changer et je peux être sur le banc. Aujourd’hui, je suis dans le onze de départ, mais qu’en est-il de la suite ? Je profite de chaque instant et si je dois laisser ma place, c’est que quelqu’un le mérite plus que moi. Je me sens bien dans le groupe et j’ai la confiance des entraîneurs."

Très à l’aise sur le terrain, sa maturité transparaît naturellement. Sans prise de tête et simplement dans l’envie de prouver chaque semaine, Loan Moureaux a tout pour avoir une grande place dans le football provincial, voire national. "La saison dernière, j’ai pu engranger quelques minutes çà et là. Passer des U16 à la D3, puis en P1 est un réel bond en avant auquel je ne m’y attendais pas forcément. J’espère continuer à satisfaire mes coachs."

Les P’tits Bleus deviennent de plus en plus une vitrine du travail fourni par leurs formateurs de l’école des jeunes. Outre les qualités intrinsèques des joueurs, le club peut compter sur un staff qui travaille chaque jour pour amener au plus haut les talents de demain. Loan Moureaux en est le parfait exemple, pour ne citer que lui.