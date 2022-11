Football P1 - Première apparition et but victorieux pour Martial Mihesso

Le jeune attaquant avait été repéré à l’entraînement par Jean-Guy Eyckmans. "Je l’avais déjà vu jouer avec la P4 et il m’avait tapé dans l’œil. Mais la semaine passée, je l’ai vu à l’entraînement et j’ai voulu lui donner sa chance. Et le risque a payé vu sa prestation et son goal qui nous amène la victoire" comment l’entraîneur remplaçant.

C’est ce que l’on appelle un changement gagnant pour ce jeune attaquant de 22 ans, rentré au jeu durant la deuxième mi-temps et tout droit venu de P4. "Je ne m’attendais pas du tout à la sélection du coach car je connaissais l’enjeu du match et sincèrement, et je ne me voyais pas repris dans un match charnière tel que celui-là. Je suis très fier de ma prestation, raconte le jeune attaquant. Mon coach de P4, Raphaël Mathieu, me répétait sans cesse que j’avais une vitesse hors du commun et que je dois l’exploiter et oser aller seul devant le goal, fixer et marquer pour finir. C’est ce que j’ai fait, qui nous a permis de remporter cette belle victoire."

Une belle prestation qui pourrait lui ouvrir les portes de l’équipe première ? "Je reste patient et confiant pour la suite des choses donc si ma prestation de ce dimanche peut m’aider pour la suite, pourquoi pas. Ce serait bien évidemment un honneur pour moi de monter au jeu avec ce beau noyau". Une chose est sûre, le jeune Martial Mihesso n’est pas près d’oublier ces débuts avec Fize.