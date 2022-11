Flémalle s’installe en tête du classement

Alors qu’ils avaient vécu une saison pour le moins décevante l’an dernier, les Flémallois sont actuellement premiers avec Flénu et Dour. Pourtant, à Anneessens, les visiteurs ont bien failli jouer avec leur bonheur. "Nous avons eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre car il n’y avait pas une âme dans la salle comme pour un huis clos " souriait Vincent Creppe. Et si les siens ont su creuser une première fois un écart, ils ont vu leur hôte revenir à 3-4 juste avant la pause. "Ensuite ils ont commis des fautes, nous avons hérité d’un penalty qui nous a permis de reprendre définitivement le large. Je pense que maintenant on peut le dire, il faudra compter avec Flémalle cette saison " se satisfaisait l’entraîneur.