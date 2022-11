Flémalle était juste plus fort

Sur le difficile terrain de Longchamps, les Wawas espéraient piéger les Flémallois. "Mais, du début à la fin, Flémalle était plus fort. En 2e période, nous en avons voulu et je suis vraiment fier d’avoir vu mes gars se battre de la sorte" se satisfaisait Romain Paquet. De l’autre côté, Flémalle a livré un match plein. "Il y avait une belle intensité face à cette belle équipe de Waremme B. Néanmoins, notre succès est mérité. Je pense que notre maturité a fait la différence" expliquait Hervé Houlmont qui n’est plus qu’à deux points de Ferrières avec un match de moins.