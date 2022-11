Engis s’impose sur le fil contre Lensois B

Alors que la bataille faisait rage au milieu de terrain en première période, c’est finalement sur une phase arrêtée que les Noirs ouvrent leur compteur. Une tête dans le petit rectangle que le rempart de Lensois ne sait sortir une deuxième fois car le buteur engissois a dû recourir à deux reprises pour pousser ce cuir au fond des cages locales (0-1).

Une fois cette action inscrite, les Patronnés, piqués dans leur orgueil, n’ont cessé de multiplier leurs offensives pour en venir à bout des braves engissois.

Au bout du compte, Landrin, reçoit enfin un ballon dans la zone dangereuse, s’élance et recolle au score (0-2). Nul ne sait encore comment cette frappe puissante envoyée en plein centre du but finit sa course, mais pour le plus grand plaisir de Michael Tombal, l’attaquant fait mouche et relance les siens (0-2).

S’en suit un changement tactique. Les locaux passent à trois derrière et veulent en découdre avec les hommes d’Olivier Noël. Ces derniers ont dû jouer le contre et c’est ce qu’ils ont fait à la perfection. Gauthier propose sa plus belle course pour tromper Wautelet. Certains le voyaient hors-jeu, d’autres non, mais l’important est là pour Engis.

Arbitre: Patric Bourguignon

Carte rouge: Renard (92e)

Cartes jaunes: Lafontaine, Ruiz Izquierdo, Perrone, Gombert.

Buts: Lafontaine (0-1, 52e), Landrin (1-1, 70e), Gauthier (1-2, 85e).

LENSOIS B: Wautelet, Deprez L. (65e Malherbe), Renard, Cattelain, Colasuonno, Brantz L., Brantz J. (57e Stréber), Gombert, Deprez M., Landrin, Lemmens.

ENGIS : Denée, Guilat (81e Abioh), Cox, Merodio-Angulo, Wlodarczyk, Moulin, Ruiz Izquierdo (55e Gauthier), Lafontaine (55e Bawin), Piedbœuf (70e Marino), Denis, Perrone.