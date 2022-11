Engis B boit la tasse, Momalle B et Limont B aussi

"Notre effectif était réduit, explique d’entrée Éric Velghe. Puis, en face, nous jouions contre plus forts. Leur réalisme nous a fait mal. Mais nous essayons de créer un maximum du beau football et mes joueurs en sont conscients. Nous sommes sur la bonne voie."

Buts: Rolland (1-3, 61e) et Debets (2-5, 89e).

Oreye B 1 – Hognoul B 2

Les Orétois ont tout tenté pour faire chuter Hognoul B. "On aurait pu largement mieux faire, souligne Jordan Horten. Sur le premier but, on ne se comprend pas, mon défenseur envoie le ballon en corner et s’en suit le 0-1. Par chance, nous égalisons sur un envoi magistral signé Lurkin qui n’en mettra pas deux comme cela dans sa carrière. Et prenons le deuxième sur un auto-goal… " Du positif peu être tout de même tiré. "Dorénavant, je serai accompagné d’un T2: Johan Vanhoef, qui n’est autre que le frère d’un de mes joueurs. Il va amener un réel plus."

But: Lurkin (1-1, 54e)

G. S Liège 4 – Momalle B 3

Alors que les Momallois pouvaient prendre le dessus sur le Gold Star et s’éloigner d’eux, ils encaissent les deux derniers buts en fin de seconde période. La faute à pas de chance ou à un réel manquement ? Pourtant bien relancés après Thier à Liège, les hommes de Greg Sciulara sombrent en terres liégeoises.

Buts: Sciulara G. (1-3, 48e), Ceccato (2-3, 53e) et Presti (3-3, 59e).

Flémalle B 9 – Limont B 1

Les Limontois n’étaient tout simplement qu’absents de la rencontre et espèrent ne pas être coutumiers du manque d’envie dont ils ont déjà fait part. "Certes ils étaient plus forts que nous, reconnaît Fred Saint-Rémy. Par contre, baisser les bras ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ce que j’ai vu aujourd’hui ne me réjouit pas. Les enseignements auraient déjà dû être tirés. C’est juste dommage."

But: Wattiez (1-1, 28e)