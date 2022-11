Crisnée plie mais ne rompt pas

Décidément, Wasseiges n’y arrive pas. Bien dans la rencontre et devant à la mi-temps, les Wasseigeois se sont écroulés, par manque de réussite, en seconde période. "C’est bis repetita. Je n’ai pas envie de me faire passer pour une pleureuse, mais nous avons trois buts encaissés par manque de chance" peste Cédric Gratia. Philippe Florkin, de son côté, reconnaît avoir eu chaud. "On recolle à tout le monde devant mais il s’en est fallu de peu. Notre première période était catastrophique."