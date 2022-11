Burdinne s’offre un succès vital

Certains succès sont bien plus importants. Ce ne sont pas Jean-Christophe Piccart et ses gars qui vous diront le contraire. "Cette victoire était tout simplement indispensable" abondait le coach local. Au vu de l’entame de match, ses Bleus l’avaient parfaitement compris. "Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps. On ne leur laisse rien. À 1-0, nous avons une grosse occasion avec un tir sur la latte. En seconde période, l’adversaire a mis plus d’intensité un quart d’heure mais nous méritions vraiment cette victoire " tenait à souligner Piccart.