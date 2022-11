Alexandre Mattè découvre la P1 avec Geer : «Ici, tu n’as pas le droit à l’erreur»

C’est chose faite, puisque l’attaquant réalise une bonne première partie de saison avec la P4 d’Arnaud Danon. "Ce qui change avec la P1? Tout va beaucoup plus vite et l’intensité n’a rien à voir. Ici, tu n’as pas le droit à l’erreur sinon ça se paye cash", dit-il. Après deux matchs, je me sens bien mais j’ai encore pas mal de progrès à faire. À long terme, l’objectif est de faire mon trou avec l’équipe première, même si la P4 est aussi très importante à mes yeux."