À 10 contre 11, Couthuin ressent un goût de trop peu

Pour ces deux équipes aux portes du Top 5, ce choc valait bien plus que trois points. Et finalement, le partage n’arrange personne, à commencer par Stéphane De Munck. "On prend un but taché d’un hors-jeu et Leduc est exclu pour une connerie (sic). Je reconnais qu’ils avaient la domination territoriale mais il faut s’imaginer qu’en infériorité numérique, nous avons un goût de trop peu car nous avons toutes les meilleures occasions. "