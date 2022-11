Warnant ou l’art fou de la gestion

Victoire cette fois plus calme pour Warnant qui, comme Verlaine, peine à développer une quelconque forme de football en début de rencontre. Le ballon glisse mais peine à rester dans les pieds.

Peu d’actions dangereuses jusqu’à cette balle mal dégagée par l’arrière-garde verlainoise. Avec un poil de réussite, Ganiji, en renard des surfaces, parvient à récupérer le cuir alors qu’on joue depuis un peu plus de 20 minutes. Et il termine l’action pour ouvrir la marque (0-1). Warnant gère tranquillement les débats et comme souvent dans ces cas-là, on se demande bien comment Verlaine va pouvoir revenir dans le coup. Mais c’est mal connaître les gars de Segatto, un peu dépassés dans les duels en cette première armure, et qui se créent une occasion via Debra qui place une volée à côté. Dans la foulée, Gosselain, qui revient progressivement bien dans le coup, oblige Bizimana à une parade cinq étoiles qui permet aux Warnantois de rester devant.

À la pause, l’avance de Warnant n’est pas volée. Les Villersois continuent leur domination tranquille avec une première occasion pour Scevenels suivie d’un nouveau but. On joue depuis un peu plus de 50 minutes quand un centre venu de la gauche arrive dans les pieds d’Audry, le buteur maison, qui s’arrache pour faire 0-2.

Warnant gère facilement sans trop de difficultés même si Jamar a, dans la foulée, une occasion unique de relancer la partie mais il fait de nouveau face à un grand Bizimana. La fin de rencontre est plus pour Verlaine même si Biscotti rate le 0-3 en contre. À peine monté au jeu, Doyen force le portier de Warnant à une nouvelle claquette. Les locaux auraient sans doute mérité un petit but mais Warnant a fait ce qu’il sait faire de mieux: gérer et contrôler de main de maître. Le leader de la série a plus que jamais joué en… champion.

Arbitre: Kevin Desimpele.

Cartes jaunes: Reciputi, Mavuba, Barry, Van Hove,

Buts: Ganiji (0-1 23e), Scevenels (0-2 52e).

VERLAINE: Dengis, Debra, Van Hove, Ramadani (59e Doyen), Reciputi, Dago, Tchamdjou (64e Chubaka), Barry, Temou (88e Gilsoul), Jamar.

WARNANT: Bizimana, Timmermans, Piette, Dejoie, Biscotti, Fransolet, Scevenels (86e Biatour), Cavillot, Aharrh-Gnama, Ganiji (82e Dago).