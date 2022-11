Wanze/Bas-Oha chute étrangement face à Eupen

"Quelle surprise !", on pourrait dire cela si on ne connaissait pas la première provinciale. Division dans laquelle chaque match doit être joué à 200% et c’est ce que les Eupenois sont venus chercher en terres sucrières. Non pas par leur jeu, mais par leur caractère et l’envie de pouvoir remporter cette rencontre. Non seulement pour eux, mais pour l’ensemble des personnes inhérentes au groupe telles que le délégué fêtant son anniversaire et qui aurait bien voulu être de la fête.