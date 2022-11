Volley-ball : Historique, Waremme en demi-finale de la Coupe de Belgique

Mais cette saison, ce n’est plus tout à fait le même Waremme. Et cette équipe a de fameuses ressources comme elle l’a prouvé en retournant totalement la situation. 15-25 et 16-25, les deux formations allaient devoir se départager au tie-break.

Une cinquième manche âprement disputée mais finalement remportée 16-18 par les protégés du président Perin. Un succès, le quatrième de rang tout de même, qui leur permet d’atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique pour la première fois de leur histoire. Un stade de la compétition où ils retrouveront une formation de Menen qu’ils avaient battu mercredi. L’aller est prévu à Waremme le 3 décembre et le retour deux semaines plus tard à Menen. L’autre demi-finale verra s’opposer les deux ogres du pays, Roulers et Maaseik.