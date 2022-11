Stockay 1 - Waremme 3

Waremme prenait la première période à son compte. Mais sur sa seule action, Stockay ouvrait le score par Gueye.

A la reprise les Rouges revenaient au score par Lucania. Julin doublait la mise. Et à peine rentré Etienne tuait tout suspense.

Les buts : Gueye (1-0, 36e), Lucania (1-1, 61e), Julin (1-2, 67e), Etienne (1-3, 89e)

Solières 2 - Acren 1

Ouf qu’elle fut dure à aller chercher cette victoire pour les Soliérois! Alors qu’ils menaient grâce à un but de leur… gardien, aligné en pointe, Crahay, les gars de Pascal Bairamjan ont été rejoints à la 88e. Mais Hanrez est passé par là dans les arrêts de jeu pour offrir le succès aux siens.

Les buts : Crahay (1-0, 26e), Delaunoit (1-1, 88e), Hanrez (2-1, 93e)

Hamoir 1 - Rebecq 1

Si les deux équipes ont essayé de proposer un beau jeu, les deux buts sont tombés un peu contre le cours du jeu. En seconde période, Hamoir se montrait un peu plus percutant mais sans trouver la faille.

Les buts : Lufimbu (0-1, 20e), Messaoudi (1-1, 43e).

Provinciale 1

Malmedy 2 - Faimes 1

Menés au score après 20 minutes, les Faimois ont réagi juste après la pause grâce à Venner. Mais Nijhof a offert la victoire à Malmedy à l’entame de la dernière demi-heure de jeu. Fin de série pour les gars de Bertrand Marler.

Les buts : Genette (1-0 csc, 19e), Venner (1-1, 48e), Nijhof (2-1, 61e)

Geer 1 - Elsaute 3

Il n’aura fallu que trente minutes à Elsaute pour venir à bout des Geerois, amorphes en première période.

Les buts : Fassin (0-1, 20e et 0-2, 25e), Corner (0-3, 30e), Bourhiss (1-3, 84e)

Melen 1 - Hannut 0

Les difficultés à l’extérieur se confirment pour les Hannutois, qui se sont inclinés sur la pelouse de Melen suite à un but de Keita juste avant l’heure de jeu.

Le but : Keita (1-0, 58e)

Fize 2 - Ster-Francorchamps 1

Une première mi-temps en demi-teinte pour les deux équipes sans réelles occasions de part et d’autre. En deuxième mi-temps, Ster profite d’un penalty pour se mettre à l’abri. Fize marque dans les 5 dernières minutes par Demaerschalk puis par Mihesso. Victoire de Fize.

Les buts: Domken (0-1, 52e sur pen), Demaerschalk (1-2, 86e), Mihesso (2-1, 92e)

Provinciale 2A

Huy B 1 - Braives 3

Braives prend l’avance via Charlier (10e) qui profite d’une approximation défensive locale. Huy B est courageux mais pas dangereux. Braives, lui, est très réaliste. A la 42e, Preud’Homme double la mise d’un somptueux lob. Après les citrons, les visiteurs assoient leur supériorité via Charlier a la 57e mais Huy parvient à réduire le score via Olaerts à la 63e. Le score ne changera plus.

Les buts : Charlier (0-1, 10e), Preud’Homme (0-2, 42e), Charlier (0-3, 57e), Olaerts (1-3, 63e)

La Clavinoise 2 - Ouffet-Warzée 2

La Clavinoise a arraché méritoirement un partage en toute fin de match face à Ouffet. Avant cela, les Bordeaux avaient eu du mal à rentrer dans le match. Tout profit pour des visiteurs qui ont fini par s’éteindre en seconde période.

Les buts: Humblet (0-1, 6e), Pirnay (1-1, 49e), Humblet (1-2 sur pen, 80e), Delhaise (2-2, 90e).

Provinciale 3A

Vyle-Tharoul 1 - Strée 0

Vyle-Tharoul met fin à l’invincibilité stratoise

Dans le choc de la troisième provinciale, les Vylois ont mis fin à la belle série du leader. Dominatrices, les troupes de Pierre Genard se sont imposées sur le plus petit écart grâce à un but mérité de Pessotto.

Et pourtant, Dock a maintenu son équipe dans la rencontre une bonne partie de la partie en arrêtant un penalty de Bonanno.

Le but : Pessotto (1-0, 65e),

Provinciale 4A

Lensois B 1 - Engis 2

Engis, sans réellement briller, s’impose grâce à son groupe. Dans un match pauvre en occasion, ce sont les Engissois se sont montrés plus réalistes.

Les buts: Lafontaine (0-1, 54e), Landrin (1-1, 72e), Gauthier (1-2, 86e).