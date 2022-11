Eddy Van Roosendael démissionne de son poste à Racour

Si la décision est actée et définitive cette fois (NDLR: Eddy Van Roosendael avait déjà démissionné le 28 avril avant de changer d’avis), la déception de l’entraineur brabançon est immense. "Je me sens comme un imbécile. Je ne prends plus aucun plaisir à donner des consignes etc. Je suis fatigué et je ne reviendrai plus ici. " Si le club n’a pas encore réagi, il ne fait pas l’ombre d’un doute que Sébastien Bertrand va reprendre les rênes et tenter de relancer le club vers une dynamique plus positive.