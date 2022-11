Mais inutile de faire croire que les hommes de Franck Walo stressent ou ressentent une quelconque pression : l’objectif de base qu’était le maintien est déjà atteint. Le reste n’est désormais que bonus. "Puis de toute manière, nous allons à chaque fois jouer pour prendre les trois points, même dans 20 ans, sourit le T1 condrusien .Vyle-Tharoul a un beau terrain et a fait des bons résultats dessus mais je ne veux pas prendre ces statistiques en compte. La clé de la rencontre sera l’homogénéité de mon groupe. Nous nous connaissons depuis deux ans et dans un pareil derby, ça peut jouer. On voit que Vyle est dans le dur depuis deux semaines, ça peut être la différence pour cette rencontre."

Mais contrairement aux propos du coach condrusien, Pierre Genard estime qu’il n’y a aucun problème chez les Verts. Le 1/6 contre Racour et Warnant B est plutôt dû à des choix pendant et après la rencontre face à Thisnes. "Il y a deux semaines, nous avons décidé de contrôler les cartes dans le groupe et sans les titulaires, nous avons perdu plus de points que prévu. Les personnes qui ont été titularisées au lieu des joueurs habituels n’ont pas répondu aux attentes pour différentes raisons. Ici, nous sommes au complet. Dans notre malheur, nous avons su avec le staff nous faire à l’idée des différents points forts et faibles de l’équipe. Mais je le répète, notre objectif est le Top 5."

Arbitre: Serge Delube.

VYLE-THAROUL: Pierre Genard dispose de l’entièreté de son noyau.

STREE: Hormis Mertens qui est incertain à cause de son boulot, Franck Walo a l’entierté de son noyau à disposition.