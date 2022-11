Rallye du Condroz 2022 - Le point sur les régionaux : Potty meilleur pilote huy-waremmien

La première journée a livré tous ses verdicts! Et globalement, nos régionaux s’en sortent plutôt bien. Alors qu’il avait commencé la journée en mode mineur, le Hamoirien Maxime Potty est monté en puissance pour boucler ces dix premières spéciales à la septième place, à sept dixièmes seulement de Xavier Bouche. Pour le Top 5, cela semble un peu plus compliqué puisque Gino Bux possède plus d’une minute d’avance sur le Hamoirien.