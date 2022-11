Muaremi et les siens rêvent du grand Huy (t)

De retour dans le onze de base depuis deux rencontres après une blessure au genou qui l’a tenu écarté des terrains quelques semaines, Altin Muaremi s’est montré décisif contre Raeren en inscrivant le seul but de son équipe. L’ailier ne le cache pas, Huy doit se rendre sur les terres chères à Marc Coucke avec l’ambition de ramener les trois points. "On sait que ça ne va pas être facile, mais on se doit de remporter la rencontre. Après, Durbuy a perdu six matchs avec un but d’écart seulement. Il y a de la qualité mais nous devons continuer sur notre série. "

Série exceptionnelle que personne n’aurait pu imaginer. "Nous n’avions jamais pensé à réussir cela. Il faut continuer à se battre, mais je suis confiant. D’autant qu’à l’extérieur, nous sommes dans le top 3 des équipes qui fonctionnent le mieux."

Son entraîneur, Manu Papalino, tient quand même à mettre en garde ses troupes. "Je sais que Durbuy compte plusieurs joueurs français de grandes qualités. Individuellement ils sont au-dessus du lot mais collectivement, ils ont plus du mal. Je ne vais certainement pas prendre cette équipe à la légère alors qu’elle a réussi à battre Sprimont."

En cas de victoire, Huy pourrait atteindre son grand huit. Une série que les Mosans n’auraient plus atteinte depuis un bon paquet d’années à ce niveau de la compétition.

Arbitres: Maximilien Martinre-Anes, assisté de Jean-François Vilain et Pascal Leduc.

HUY: Marly, David, Eeke, L.Loyaerts, Papalino, Morana, De Castris, Frantim, Muaremi, J.Obaker, Czagiel, D.Boussard, Nzoigba et deux autres joueurs. Mibenge, Pichietti et Polina sont suspendus.