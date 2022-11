Monin: « Solières a 100% de chance de se sauver »

Passé par la France, la Suisse, l’Écosse ou encore l’Angleterre, Anthony Monin est l’un des joueurs les plus expérimentés de Solières. À 26 ans seulement, le défenseur est un pilier de l’équipe dans l’axe et surtout, a déjà connu les joies de la montée tout comme le stress du maintien. Le Français sait que tous les points sont importants, encore plus quand son équipe que six après la première tranche. "Ma première année chez les professionnels en Angleterre, du côté de Berwick, nous nous étions maintenus à la toute dernière journée de championnat. Je sais que c’est compliqué à gérer ce genre de situation même si la situation est complètement incomparable. Si je dois donner un conseil, je vais dire qu’il faut continuer à travailler. Puis de toute manière, dans la position dans laquelle nous sommes, on doit se regarder et se battre le plus possible les uns pour les autres."