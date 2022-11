Manu Valoir : « Le déclic, je le veux contre Waremme »

Alors que Waremme n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison en D2 ACFF, Stockay, lui, reste sur trois revers de rang et une position au classement de plus en plus inconfortable. "On n’a pas le choix, il faut impérativement gagner, explique Manu Valoir. C’est une rencontre très importante pour l’ensemble du club. Ces quatre dernières semaines, on est capable de sortir des prestations de grandes qualités, comme ce fut le cas contre Warnant. Malheureusement, on ne profite pas assez de nos temps forts. Le déclic, je le veux contre Waremme. Mes gars en sont conscients, même si ce ne sera pas évident."