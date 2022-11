Et le message semble être plutôt bien passé auprès de Jérôme Lahaque et consorts. "Oui, le coach nous a montré les statistiques à l’extérieur de Rebecq, abonde le défenseur. Et puis, il a surtout mis en lumière les nôtres à domicile."

De quoi motiver les Hamoiriens qui réalisent pourtant un bon début de saison malgré un petit retard à l’allumage. "Sur toutes mes années à Hamoir, nous avons toujours eu des difficultés lors des journées inaugurales. En revanche, je ne sais pas si notre bilan a déjà été aussi bon après dix rencontres" sourit celui qui avait été parmi les nominés au poste de latéral gauche de la décennie.

Une réussite qui s’explique notamment par la profondeur d’un noyau qui ne manque pas de qualités. "Cette année-ci, tous les postes sont réellement doublés. Plus personne ne sait se cacher. La semaine passée, le coach a pu se permettre le luxe de ne pas aligner Yilmaz et Messaoudi qui sont pourtant souvent décisifs dans le rectangle adverse" détaillait Lahaque.

Pas de trace non plus du défenseur qui purgeait une suspension. "Mais je me suis entraîné normalement pendant quinze jours. Comme depuis le début de la saison d’ailleurs. Après ma blessure aux ligaments croisés, je sens que je ne suis pas encore à 100% et que j’ai besoin de rythme pour retrouver l’entièreté de mes sensations. Du coup, je me donne à 120% chaque week-end pour compenser" témoigne le Condrusien.

Le genre de mentalité que Raphaël Miceli apprécie et doit permettre à son groupe d’atteindre les objectifs fixés. "Nous voulons jouer le top 5, martèle Lahaque. Le coach, lui, veut gagner tous les matchs. Peu importe l’adversaire nous ne devons pas nous cacher" concluait Jérôme Lahaque avec fermeté.

Rebecq est prévenu et sera peut-être bien mieux reçu que les derniers visiteurs qui sont venus en bord de Néblon.

Arbitre: Baptiste Federico assisté de Yann Jamar et Koffi Ziggar Vilevo.

HAMOIR: Raphaël Miceli réalisait sa sélection ce samedi. L’entraîneur hamoirien dispose de tout son groupe.