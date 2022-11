La Villersoise ne peut plus reculer

Un nouveau revers et le groupe des places sans danger sera déjà loin !

"Le groupe est parfaitement conscient de l’enjeu de ce week-end, assure Damien Deblond. Nous avons eu une discussion ensemble après le revers contre Tilff pour remettre tout à plat. J’ai été clair sur les attentes qui sont les miennes pour tous les joueurs et j’espère que cela va nous permettre de franchir un cap pour renouer avec la victoire."

Car, déjà dos au mur, les Villersois vont devoir sortir leur meilleur match de la saison pour relancer la machine. Et, la priorité c’est de mettre la balle dedans. "C’est clair !, souriait un coach dont on sait qu’il était souvent mortel dans ce rôle comme joueur. On peut parler tant que l’on veut, tant que les joueurs ne mettront pas la balle dans l’anneau, on tournera en rond. On a gâché tellement de paniers simples où de tirs ouverts qu’on ne peut s’en prendre qu’à nous concernant notre classement actuel !"

Une attaque qui pourrait faire la différence car, rayon local, c’est essentiellement la défense qui permet de gagner des points. "Ils ont leur meilleur marqueur, Leemans, blessé. Je pense, sans méchanceté, qu’au niveau des qualités basket, nous sommes supérieurs mais, au niveau de la mentalité et du collectif, on a encore des choses à améliorer."

Mais il n’y a plus le temps pour cela. La Villersoise est déjà dans sa mission "sauvetage" alors que tout le club espérait figurer de l’autre côté du classement. Et ce sauvetage, il passe par une victoire ce dimanche.