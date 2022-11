Verlaine - Warnant, c'est aussi un duel de buteurs entre Jamar et Scevenels

Bonjour Messieurs, dans des proportions certes différentes, votre club réalise un début de saison plutôt abouti, n’est-ce pas ?

Louis Jamar: Nous aurions pu être vraiment satisfaits sans la défaite de la semaine passée. Avec une victoire, nous serions bien plus hauts au classement.

Audry Scevenels: Je dirais même exceptionnel. C’est quand même difficile de faire mieux. Si on continue ainsi, nous allons d’ailleurs prendre davantage de points que la saison passée.

Quelles sont les raisons de ce départ réussi ?

L.J.: Les faits de jeu tournent davantage en notre faveur cette saison. Et puis, nous formons un bloc équipe bien plus solide.

A.S.: Le groupe a très peu changé donc nous avons une véritable cohésion. Et puis, quand un joueur ne parvient pas à faire la différence, un autre s’en charge.

Et d’un point de vue plus personnel, satisfait de votre entame de championnat ?

L.J.: Oui, même si j’ai déjà connu de belles saisons du côté d’Aywaille, je me sens vraiment bien cette année. D’autant plus que je joue à ma position.

A.S.: C’est mon meilleur. Je me sens vraiment comme chez moi à Warnant. Au bout de six années passées là-bas, ça aide.

Vous êtes actuellement sur le podium des meilleurs buteurs de D2. Vous en faites un objectif ?

L.J.: Je ne m’étais pas fixé un nombre de buts mais si je peux marquer et aider l’équipe en même temps, autant en profiter.

A.S.: On se prend un peu au jeu mais je n’en fais pas un objectif. Je préfère gagner 1-0 sans marquer plutôt que de perdre 5-3 en inscrivant un triplé.

Que pensez-vous de votre homologue ?

L.J.: Il ne lâche jamais rien. Et c’est un véritable renard des surfaces.

A.S.: Je le croise sur les terrains depuis quelques années, c’est un beau joueur. Je ne le connais pas personnellement mais on se charriera peut-être un peu à la fin du match.

Un pronostic pour dimanche ?

L.J.: Je veux gagner mais je dirais 2-2 avec un but pour moi et l’autre pour Debra.

A.S.: 1-2 et si j’en mets un, je suis content.