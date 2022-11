Haneffe doit trouver un collectif

Avec un effectif toujours privé de plusieurs cadres très importants pour l’équipe, il sera essentiellement question d’apprentissage. "Tassin et Dessart ne peuvent toujours pas jouer. Ils ont repris par 30 minutes sans opposition. Mais on devra encore compter sans eux. Pour notre jeune groupe, ce sera un véritable test. Voir si chacun arrive à comprendre le message et à évoluer de manière collective. On arrive à montrer de belles choses en attaques par séquences mais, pas besoin de se voiler la face, on sait que défensivement, le chantier est encore énorme. Il faut continuer à travailler et progresser de sortie en sortie. On joue contre une équipe qui est plus en place et a plus d’arguments que nous donc, encore une fois, notre seule planche de salut c’est le collectif."

Dans leur salle, les locaux ont remporté deux de leurs trois rencontres, ne subissant qu’un revers, de 3 points, des œuvres de Woluwe, seule équipe invaincue de la série. Le challenge sera donc énorme.