« Grilo est l’homme de la situation »

Habitué à évoluer sur le flanc gauche offensif, Édouard a été replacé en neuf par Christophe Grilo que le comité clavinois a confirmé au poste de T1, du moins jusqu’au derby. "Une décision sera rendue lundi, précise l’ex T2 qui est en bonne place pour succéder à Rentmeister. C’est l’homme de la situation, le vestiaire est favorable à cette option, commente l’attaquant qui croit plus que jamais au maintien en P2 de son équipe. Notre récent succès face au 4e classé démontre que nous avons les qualités pour nous en sortir. Il faut maintenant enchaîner les bons résultats."

À commencer par ce dimanche face à Ouffet. "Dans un derby il n’y a pas de place pour la défaite, ponctue clairement le joueur. Les Bordeaux devront toutefois composer avec un adversaire également gonflé à bloc, capable du meilleur (NDLR: un succès 0-1 à Momalle) comme du pire (NDLR: une défaite 0-9 face à Jehay) à huit jours d’intervalle. Personnellement ça a été très dur d’encaisser neuf buts, ça ne m’était jamais arrivé. Heureusement, nous avons pu tourner la page rapidement car un déplacement à Waremme nous attendait 48h plus tard", intervient Julien Lardau. Ouffet-Warzée a en effet ramené un bon point et veut confirmer demain. "Dans une rencontre à six points et face à un adversaire qui a surpris tout le monde en dominant Braives qui est, de mon point de vue, la plus belle équipe rencontrée jusqu’ici."

Julien-le Liégeois va donc vivre son premier derby condrusien. "Mes coéquipiers m’en ont beaucoup parlé et le message est clair: il faut le gagner, peu importe la manière."