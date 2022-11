Les hommes de Nicolas Henkinet ont, en cas de victoire, l’occasion de réaliser un joli coup dans le haut de tableau. "On pourrait reléguer Elsaute à sept points, ce qui serait franchement pas mal hein, sourit Adrien Fadda, qui s’attend à un match fermé. Les deux équipes encaissent très peu (NDLR: dix buts pour Geer contre seize pour Elsaute). Le tour final ? Honnêtement on n’y pense pas même si c’est vrai qu’en cas de succès dimanche, on s’installerait confortablement sur le podium."

En face, Boris Dome se méfie des Hesbignons. "Ils ont gagné 6 fois 1-0, dont 5 fois chez eux. C’est une très bonne équipe qui a posé les bases de son projet la saison dernière et qui continue à le développer. Je les voyais jouer le top 5, ils sont deuxièmes. C’est la preuve que c’est un club qui travaille très bien, dit-il. Ce sera compliqué, je m’attends à un match très engagé. C’est une équipe très athlétique."

Arbitre : Hichal Dridelli Hicham, assisté de William Lemaire, Damien Dodeigne

GEER: tout le groupe est au complet.