Ça attaque fort dans la 8e spéciale du rallye du Condroz 2022 (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

On l’a notamment encore vu dans la huitième spéciale, longue de 17,12 kilomètres entre Ombret et Stree. Dans le virage de Villers-le-Temple, les pilotes n’ont pas manqué d’appuyer sur la pédale d’accélérateur. Il faut dire que depuis ce matin, les routes ont eu le temps de sécher et elles sont donc beaucoup moins piégeuses désormais.

Au final, Gryazin signe un nouveau scratch, le quatrième du pilote russe ce samedi, devant Lefebvre et Fernémont.

Ombret-Strée (17.12km) : 1. Gryazin 7:48.9 / 2. Lefebvre 7:50.4 (+1.5) /3. Fernémont 7:52.5 (+3.6)

