Au bout de la nuit, sans pluie, mais pas sans bruit, départ en fanfare pour le rallye du Condroz 2022 (vidéo)

Malgré l’heure matinale, le public était déjà présent en nombre pour le premier passage des Lefebvre, Fernémont, Gryazin et compagnie sur les routes du Condroz. À l’heure des premiers passages, il ne faisait toutefois déjà plus vraiment nuit et le soleil pointait déjà le bout de son nez.

Si le triple vainqueur Stéphane Lefebvre montrait d’emblée qu’il voulait attaquer fort, en sortant très large du côté de Forseillles notamment, c’est le russe Gryazin qui, malgré son manque d’expérience sur les routes wallonnes, signait le premier scratch de la journée.

Les pilotes repasseront vers 13 heures dans cette spéciale de Héron.

LIVE SS1 Héron (10.54km) : 1. Gryazin 5:20.8 / 2. Fernémont 5:20.9 (+0.1) / 3. Lefebvre 5:22.0 (+1.1)

