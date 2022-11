Attention au match piège pour les Hannutois

Après son 4/6 en déplacement, Hannut entame sa troisième rencontre de suite à l’extérieur. Manu Christiaens avait indiqué au début de la semaine passée qu’il désirait un 7/9 pour ce triptyque, il va donc devoir aller chercher la victoire chez son ancien capitaine Loic Dumoulin. Et selon l’entraîneur des Hesbignons, ce n’est pas gagné d’avance. "Melen est une équipe totalement imprévisible, qui est capable du pire comme du meilleur. Et depuis quinze jours, c’est plutôt le meilleur. Je sais qu’ils procèdent par contre. Pouvoir retrouver mon ancien capitaine me fait un grand plaisir, il avait largement le niveau pour s’imposer dans cette équipe. "