Adel Bourard, le revanchard

Malgré un début de saison raté, Waremme affiche un autre visage depuis le changement de coach. "Monsieur Verjans a remis de l’ambiance au sein de groupe. Depuis quelques jours, on ressent qu’il y a quelque chose qui se passe un truc." Suffisant pour engranger la première victoire de la saison ? "C’est maintenant ou jamais, sourit le frère de Fayssal. Ce sera un gros match et on ne peut pas perdre. Si on parvient à prendre les trois points alors, on pourra faire mal. Je vous garantis qu’il y a énormément de qualités dans le noyau de Waremme. Il ne manque pas grand-chose pour rivaliser avec les meilleurs de la division."

En attendant, les Stadistes occupent toujours la lanterne rouge et la scoumoune ne semble pas les quitter, notamment avec l’épisode du synthétique non conforme. "Bien sûr, cela a joué sur notre moral, explique l’intéressé. On ne comprend pas cette décision mais toute l’équipe doit puiser dans cette injustice pour repartir vers l’avant." Le message est passé.

Maglio face à ses potes

Ce derby sera tout aussi particulier pour Luca Maglio. Actif à Waremme la saison dernière, l’arrière gauche va retrouver ses anciennes couleurs pour la première fois. "Lapierre, Laruelle, Merchie ou encore Angiulli sont des amis, j’ai encore pas mal de contact avec eux, dit-il. J’attends ce match depuis quelques semaines. De notre côté, on doit se relancer rapidement."

Et si l’ancien Waremmien se montrait décisif avec Stockay pour la première fois de la saison ?