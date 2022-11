Waremme peut marquer sa propre histoire

Et le coach hesbignon a raison de se méfier d’une formation qui trône actuellement de la Nationale 1, soit le deuxième échelon du volley belge. " Ce n’est pas un cadeau, d’autant plus qu’on évoluera en déplacement. On s’attend à être chaudement reçu, insiste Fred Servotte. Car c’est une équipe qui est quand même composée de plusieurs joueurs qui ont une expérience du plus haut niveau comme Mathias Blondeel. Le tout mené par un coach qui a connu la Liga en la personne d’Alain Dardenne. Mais on a une équipe qui a pu montrer un bon état de forme en ce début de saison. Et on a acquis pas mal d’expérience des différentes situations vécues lors des matchs. Oui, on a les armes nécessaires pour faire quelque chose de bien. En tout cas, on aborde cette rencontre avec beaucoup de sérénité et de concentration."

Une recette qui a prouvé toute son efficacité lors de ces derniers matchs. Alors, pourquoi en changer ?