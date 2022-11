Waremme D a failli créer l’exploit

Rebond Neuville 0 Hannut D 20 (fft)

Sans la moindre victoire depuis deux saisons, les joueurs du Rebond n’ont pas su disputer cette rencontre. "Trop de mes jeunes étaient absents et en vacances", nous confiait un Jean-Luc Masson qui doit évidemment composer avec la dynamique actuelle. Pour leur part, les Hesbignons auraient préféré disputer cette rencontre.

Série B

Haut-Pré Ougrée C 91 BC Hannut C 38

Avec Michel Badet comme capitaine-coach, les Hannutois n’ont jamais été en mesure de réaliser un exploit dans l’antre d’un adversaire très complet. Avec un terrible 30-10 dès les 10 premières minutes, la messe était déjà dite. Et les locaux n’allaient pas relâcher leur emprise sur la rencontre, que du contraire. Même le passage aux vestiaires ne permettait pas de trouver quelques solutions avec un terrible 20-6 dans le troisième quart et la différence au classement se marquant clairement au marquoir.

QT : 30-10, 21-12 (51-22), 20-6 (71-28), 20-10.

HANNUT C: Mucyo 8, Gillis 3, Lefevre 2, Plainevaux 0, Golenvaux 1, Huart 2, Badet 11, Delvaux 4, Materne 2, Michotte 5.

Giants Braives B 76 AD Jesyl 32

Démonstration des Giants Braives dans cette rencontre menée de bout en bout. D’entrée, Pauly donnait la voie à suivre avec huit points. Mais c’est surtout toute l’équipe qui jouait à l’unisson défensivement pour n’encaisser que neuf malheureux points en vingt minutes. Pendant ce temps, entre les deuxième et troisième quarts, Mouillard faisait feu pour maintenir la cadence alors que Danze continuait le travail avec trois bombes à son actif. Une rencontre sérieuse de la part de Giants face à cette équipe n’ayant pas encore gagné cette saison. À l’inverse, les Braivois décrochent un deuxième succès.

QT : 20-12, 21-4 (41-16), 17-5 (58-21), 18-11.

BRAIVES B: Joassin 13, Canion n2, Mouillard 10, Pauly 17, Danze 15, Vandewalle 5, Vandermolen 4, Tourneur 2, Curinckx 8.

Série D

ABC Waremme D 56 BC Sprimont 69

En recevant une équipe pointant à la deuxième place, les Wawas avaient l’occasion de réussir une "perf". Et on y a très longtemps cru dans cette rencontre serrée et équilibrée. Avec un Collin claquant sept unités alors que Cornet en ajoutait quatre, les premières minutes étaient positives d’autant que la défense tenait le choc.

Et ce mano à mano allait durer trente minutes, la défense hesbignonne tenant le choc pour n’encaisser que 43 points alors que Godart se chargeait de la marque pour arriver à 42 au début du money-time. Malheureusement, les 10 dernières minutes étaient complètement différentes…

QT : 14-11, 12-13 (26-24), 16-19 (42-43), 14-26.

WAREMME D: Rorive 5, Lambert 1, Godart 14, Cornet 13, Collin 14, Hasard 0, Ndombasiolenga 1, Thirion 6.