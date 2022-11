Wanze s’offre le derby contre Tihange

Vainqueur 11-5, Wanze a décroché quatre des cinq belles. "Tout a tourné en notre faveur, reconnaît Ronny Ceulemans, auteur d’un sans-faute, dans la salle de ses débuts. Mes plus belles années étaient à Tihange, notamment en deuxième nationale. Samedi, on devait absolument l’emporter pour lancer notre saison. J’avais décidé d’aligner Patrick Peduzy car je savais qu’il embêterait pas mal de monde avec son picot." Une première victoire pour des Wanzois qui restent antépénultièmes. Dans le camp de Tihange, par contre, la situation ne s’arrange pas avec six défaites en autant de rencontres. "Je suis persuadé que la roue va tourner. Sur papier, Tihange est la moins bonne équipe de la série et, donc, nous n’avons rien à perdre", explique Stéphane Klaric.

Dans la même série, on épinglera le large succès de Saint-Georges B à Aubel. Une formation saint-georgienne qui fait désormais la course seule en tête après le faux pas d’Ans B. Les Amaytois de Viamont ont, eux, été battus par Ermitage.

Saint-Georges C leader par surprise

En P1A, Patapongistes a décroché sa deuxième victoire de la saison face à Oupeye, alors que Chiroux a partagé l’enjeu contre Ermitage. Un résultat qui permet à Saint-Georges C d’être leader après son succès contre Dolmebreux. Une surprise quand on sait que le principal objectif du cercle hesbignon était le… maintien.