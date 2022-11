Un nouveau Top 15 en vue pour Emmanuel Gonay ?

Emmanuel Gonay répartit le peloton des voitures de pointe en différents groupes. "I l y a d’abord les très rapides, on n’espère même pas les approcher. Ensuite, les outsiders, comme Potty ou Verstappen, et enfin nous, avec Cédric Verhees, Étienne Monfort ou Emeric Rary. En gros, ceux qui font un ou deux rallyes par an. Si je pouvais finir devant eux, c’est sûr que ce serait une petite victoire. Mais avant tout, on va déjà essayer de finir, d’éviter les erreurs, les crevaisons. Lorsque l’on fait un rallye ou deux par an, et surtout dans ce type de voitures, rallier l’arrivée est déjà très satisfaisant."

Nouveauté en revanche pour cette année, ce n’est plus Didier Jacob qui secondera Emmanuel dans sa Citroën mais bien Grégory Vanherle. "Ce choix est malheureusement dû à la crise économique actuelle. Cela reste un sport très onéreux et Didier n’était pas en mesure d’assurer l’engagement, tout simplement. Je connais Grégory depuis longtemps aussi et lorsque j’ai annoncé ma participation, il était partant pour s’installer à ma droite en apportant sa partie du budget."