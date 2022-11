Un nouveau choc pour Waremme

Tout l’inverse des Wawas qui restent toujours solides défensivement et qui peuvent espérer aller signer une nouvelle victoire s’ils évitent une pluie de bombes. Avec certains joueurs comme Bully pouvant apporter plus offensivement, on a vraiment hâte de voir si, sans pression, les Hesbignons peuvent encore passer outre ce déplacement.