Troisième rupture des ligaments croisés et fin de carrière pour Quentin Wera: «Cela me fait mal de finir comme ça»

Déjà opéré à deux reprises de la même blessure au genou droit ainsi que deux fois du ménisque, l’arrière central ne compte pas repasser une nouvelle fois sur le billard. "Moralement, c’est difficile… Je comptais de toute façon arrêter ma carrière en fin de saison. Mais pas de cette façon. Je voulais finir tranquillement, explique Quentin Wera. Là, à chaud, oui, je peux le dire, ma carrière est terminée. Au niveau des genoux, cela devient un peu trop compliqué pour moi. Car je n’ai jamais souffert d’aucune blessure musculaire. Cela me fait mal de finir comme ça. Mais c’est un signal que mon corps m’envoie. D’autant plus que je n’avais plus la même motivation que l’année dernière."

Le plus beau souvenir ? Le tir au but décisif à Tilleur

Après une carrière longue comme le bras, Quentin Wera en a accumulé des souvenirs. Mais lorsque l’on demande d’en pointer un, il n’hésite pas un seul instant. "Le tir au but décisif que j’inscris à Tilleur lors du tour final pour monter en D2 ACFF, rétorque-t-il. Par contre, je n’ai pas vraiment de regret si ce n’est, peut-être, celui de ne jamais avoir quitté Verlaine. Certes, je m’y sentais très bien et je suis content d’être considéré comme un clubman. Mais un départ m’aurait permis de faire de nouvelles rencontres. Car le football, ce sont aussi plein de belles rencontres. Comme celle de Christophe Henry, qui fut mon témoin de mariage. C’est de cela aussi dont je suis fier, d’avoir rencontré plein de gens. On me connaît, on me respecte et cela me fait très plaisir."

Avec cette nouvelle, c’est tout un pan de l’histoire des Taureaux qui s’en va alors que le football régional perd un nouveau gentleman. Bonne retraite Quentin !