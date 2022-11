Sébastien Baucamp, l’entraineur/joueur du club, a décidé de faire un pas de côté du coaching. "Au moment où j’ai recommencé à jouer pour aider le groupe, les barrières sont tombées avec le groupe. Il y a désormais une trop grande proximité avec le groupe, je pense qu’il faut désormais un gars avec de la poigne."

Un retour au club

La proposition, d’abord refusée par le président fraiturois, a finalement été acceptée. Et pour ce rôle, un ancien du club revient sept ans plus tard. Patrick Gaspard, récemment du côté d’Anthisnes, est en effet de retour du côté des Condrusiens. "J’ai d’ailleurs fait connaissance du groupe ce jeudi soir. Sébastien a décidé de faire un pas de côté et m’a proposé de reprendre le groupe. Il reste à disposition du groupe pour le moment jusqu’à une éventuelle autre proposition de coaching mais je tiens à souligner qu’il faut une grande intelligence que pour fonctionner de la sorte."

Désormais, tout le monde à Fraiture Sports est positionné du même côté. Le redressement du club en interne est réussi depuis le début de saison, désormais il va falloir travailler le bilan comptable.