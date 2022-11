Roland Pirson, l’un des derniers « personnages », s’en est allé

« Il n’arrondissait pas les angles »

Aujourd’hui encore, Philippe Gustin s’inspire de sa méthode. "Roland, c’est mon mentor, commente l’entraîneur de Jehay. C’est un homme protecteur mais très direct. Il n’arrondissait pas les angles. Un jour, alors que nous avions match le dimanche, on avait décidé d’aller au restaurant le samedi soir sans rien dire à Roland. Forcément, le lendemain, les joueurs n’étaient pas dans leur assiette. Après le match, il vient me trouver avec un grand sourire et me demande ce que les joueurs avaient fait la vieille. Je n’ai pas eu besoin de lui expliquer, il le savait. Je ne garde que d’excellents souvenirs"

Un constat partagé par Jean Bleret, le président de Vyle-Tharoul. "Chez nous, il a toujours été respecté. C’était un crac au niveau de ses analyses d’après-match. Tactiquement, j’ai rarement connu un entraîneur de sa trempe. Cela faisait un petit moment que je ne l’avais plus vu, son départ m’attriste énormément car je ne me souviens pas d’avoir connu un seul mauvais moment avec Roland."

Champion avec Vyle-Tharoul

T1 de l’Union Hutoise dans les années 90 alors que le club évoluait en Promotion, Roland Pirson a connu beaucoup de succès dans sa carrière de coach. Il fut d’ailleurs champion avec Vyle-Tharoul en P3 aux côtés d’Alain Rorive. "Je le connaissais depuis tant d’années avec le football, forcément, mais aussi parce qu’il était mon collègue à la police de Huy. Je me souviens qu’on patrouillait ensemble en refaisant les matchs et en discutant du cyclisme, son autre passion, raconte l’ancien coach de Huy. Cela faisait un petit temps qu’on ne le voyait plus autour des terrains. Je savais qu’il n’était pas au mieux mais sa disparition est trop brutale."

Dans sa carrière, le Marchinois a d’ailleurs rencontré un certain Raymond Goethals. "C’était son professeur au Heysel où il a décroché un diplôme équivalent à l’UEFA A. Tactiquement, il était au-dessus du lot. Je me souviens qu’il était venu battre Andenne 0-2 alors qu’il venait de rependre la Promotion de Huy, se remémore Alain Rorive. Personnellement, j’ai pris exemple sur lui dans mon coaching. Roland disait toujours trois choses importantes aux joueurs, avant un match: ne pas jouer le hors-jeu, ne pas dribbler en zone arrière et ne pas attaquer par derrière."

Humainement, Roland Pirson était attachant. "Il aimait boire son verre. Je me souviens d’avoir refait le monde avec lui jusqu’à 4h30 du matin, dans un café du centre de Huy, le Castor, au retour d’un match à Tottenham. Roland était rentré chez lui mais il s’est rhabillé à toute vitesse. Il était entier et n’a jamais hésité à dire les choses en face avec son bagou habituel. J’aurais aimé le revoir beaucoup plus souvent, confie Alain Rorive qui ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour Roland Docquier et Hubert Coulée. Là, ça commence à faire beaucoup. C’est tout le football régional qui disparaît…"