Rensonnet et Dumont: « Nous n’avons le droit à aucune erreur »

Car oui, il n’y a pas que dans le groupe de tête qu’il y va y avoir match dans ce 48e Rallye du Condroz. Le Junior BRC sera lui aussi très intéressant à suivre dès ce samedi. Le duel entre Renault Clio Rally4 de Gilles Pyck et de Tom Rensonnet sera haletant, tant les deux loups voudront remporter l’épreuve. "Gilles a une avance confortable, mais qui n’est pas suffisante pour qu’il se repose non plus, continue le Waremmien. Sur la saison, il faut que nous prenions part à sept manches pour marquer des points et les six meilleurs résultats seront retenus à la fin d’année. Autant Gilles que Tom et moi en sommes à cinq, mais son moins bon résultat est à Saint-Vith où il a fini deuxième. Nous, c’est à Jambes, où nous avons abandonné. On a donc un retard à rattraper, ce qui veut dire que nous n’avons le droit à aucune erreur si on veut continuer à croire au titre. Cependant, il reste 86 points au maximum à prendre (NDLR: 25 par victoire + 18 spéciales à Huy et à Spa), rien n’est joué."

Sur un Condroz qu’il ne qualifie pas comme le plus beau, Loïc Dumont pense que les deux pilotes de tête seront relativement proches. "Ça dépendra de la météo en fait. S’il fait sec, on peut être assez proche l’un de l’autre. Mais s’il pleut, tout peut se compliquer. C’est très difficile à dire d’autant que les prévisions changent de jour en jour. Gilles nous a battus d’une minute l’an dernier en Clio Cup, mais on a beaucoup progressé depuis. Gilles a davantage roulé que nous ici mais j’ai aussi grandi sur ce rallye, je le suis depuis tout petit avec mon père. On a bien reconnu le parcours, on est prêt. On a chacun nos atouts. Les premiers éléments de réponse tomberont samedi matin, d’ici là on ne peut pas vraiment en dire plus. En tout cas, nous roulerons intelligemment pour reprendre le maximum de points avant Spa, ou nous roulerons avec la même optique", conclut Loïc Dumont.