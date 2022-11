Mais depuis quelques mois, le spécialiste du steeple est entré dans une nouvelle dimension, ce qui a attiré les regards de Benfica, l’un des deux plus grands clubs lusitaniens, avec le Sporting. "Ils ont pris contact avec ma maman fin juillet. C’était une belle surprise de voir qu’ils s’intéressaient à moi, confie l’élève de Thomas Vandormael. On a dû attendre ce premier novembre pour officialiser la chose car il y a une période pour réaliser les transferts en athlétisme."

En rejoignant le club de la capitale, l’athlète de 17 ans va pouvoir profiter d’un suivi bien plus poussé. "Par exemple, ils me payeront le billet d’avion pour participer aux championnats nationaux. Je vais pouvoir profiter des soigneurs de l’équipe, je pourrai m’entraîner dans leurs installations quand je serai au Portugal. Et puis, ils pourront également intervenir pour plusieurs choses même lorsque je serai en Belgique, détaille Nathan Geada Da Silva. Franchement, je suis très heureux de rejoindre ce club."

Le Waremmien aura l’occasion de porter une première fois les couleurs de son nouveau club dans trois semaines, lors des championnats du Portugal de cross-country, où, évidemment, il espère bien figurer.