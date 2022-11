« Il faut que le groupe s’amuse et grandisse avec une bonne mentalité »

Ancien joueur de l’équipe première de Huy, Olivier Lismonde aura à cœur de coacher et de faire évoluer cette équipe. « Plusieurs filles sont venues vers moi pour les encadrer. Ce sera un tout nouveau défi pour moi. On avancera au jour le jour en fonction du niveau des joueuses. Ce qu’il faut, c’est que le groupe s’amuse et grandisse avec une bonne mentalité. Il est encore trop tôt pour parler résultat et objectifs car, actuellement, le noyau n’est pas encore complet. Cela viendra par la suite. Je pense qu’il faudra construire l’équipe, s’entraîner sérieusement pour progresser le plus rapidement possible et faire face à nos adversaires en P2 la saison prochaine qui auront certainement peur de nous ! »