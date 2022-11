Gregory Mignon (Fize) : "Ce serait malheureux que Fize commence à regarder derrière lui"

Le T2 des Sang et Marine, qui occupera le poste de coach principal dimanche aux côtés de Jean-Guy Eyckmans, puisqu’Olivier Parmentier est en vacances, sait que cette rencontre face à Ster-Francorchamps pourrait bien décider de la suite à donner à la saison des siens. "Si on vient à s’incliner, on posséderait sept points de retard sur eux. Ce serait beaucoup sur ce genre d’équipes alors qu’on n’approche seulement que de la mi-championnat, reprend l’ancien défenseur central, qui dépanne encore à l’occasion. Et derrière, des équipes comme Melen et Faimes prennent aussi des points. Ce serait malheureux que Fize commence à regarder derrière lui. Mais, pour l’instant, on continue de regarder devant nous."

Car ce groupe regorge de qualité. Mais le collectif n’a pas encore trouvé toutes ses marques. "Certes, il y a eu des blessures, mais notre parcours en Coupe nous a empêchés d’avoir une préparation idéale. Du coup, certains ne sont pas à 100%, pointe Grégory Mignon. Après, nous restons confiants. Si on regarde individuellement, je ne pense pas qu’il y ait un noyau plus complet en P1. On se le disait encore avec jean-Guy ce jeudi. La mayonnaise a bien pris durant tout un temps, mais là, elle a un peu tourné. On a tout ce qu’il faut dans le noyau pour rebondir. Mais si nous en sommes là actuellement, c’est qu’on le mérite. "

Motif d’espoir pour les Fizois: ils retrouvent leurs bases ce dimanche, où ils ont empoché cinq de leurs six succès. "Ster est très solide défensivement et sait mettre de l’impact. C’est une belle équipe de P1. Mais nous, on ne cherchera rien d’autre que la victoire ", martèle Greg Mignon. Le message est passé. Aux Fizois de l’appliquer sous peine de sombrer.

Arbitre: Jérôme De Coune, assisté de Tommy Deswysen et Raphael Torreborre.

FIZE: Firquet, Nzembo, Sbaa, Massar, Eyckmans (?), Damsin, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Licour, Gillard, Zielonka, Wynants, Mignon, Mihesso, Kuhne. Eyckmans (cheville) est incertain. Mattiuzzi va en P4.