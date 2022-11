En P2, seuls Marchin et Wanze B ont le sourire

En P2B, Marchin continue son sans-faute avec une large victoire contre Ninane. "Pour l’instant, on vit un début de championnat rêvé. Vu notre alignement chaque semaine, Marchin est favori pour le titre mais on se doit rester concentré jusqu’au bout. On n’est pas à l’abri d’une blessure", confie Loic Ferire, qui n’a toujours pas perdu la moindre défaite depuis le début de la saison. De son côté, Orp A s’est pris les pieds dans le tapis contre Francorchamps. Dans la même série, Crisnée A n’a jamais eu voix au chapitre dans la salle d’Ans.

En série C, Renaissance et Viamont B ont connu les mêmes destinées. Les deux équipes, qui n’ont toujours pas encore gagné cette saison, se sont inclinées sur le même score: 5-11. Même constat pour Saint-Georges D, qui n’a pas été à la fête dans la salle de Dolembreux. Une courte défaite, certes, mais les Saint-Georgiens peuvent nourrir de gros regrets.

Enfin, en série D, Chiroux B, qui a pu compter sur le renfort de Jean-Pierre Joiris, a mordu la poussière face au deuxième de classe. Dans le même temps, Templiers a été balayé contre Donald alors que Wanze C s’est incliné à domicile contre Robertville. Ces deux dernières formations lutteront jusqu’au bout pour le maintien.