Boesmans: « J’espère que le rythme va revenir rapidement »

De quoi jouer les avant-postes en RC4 ? Cela semble compliqué. "Hormis le parcours que je connais par cœur, tout est à découvrir sur cette voiture, annonce Jean-Louis. Je devrai aussi retrouver le rythme après autant de temps sans rouler et surtout sans test avant le shakedown. J’espère qu’il reviendra rapidement. Et puis, mes copains de classe ne vont certainement pas m’attendre. Je pense que Tom Rensonnet et Gilles Pyck seront en tête et qu’ils seront suivis par un deuxième groupe. C’est ce peloton que j’aimerais accrocher. Nous verrons bien ce que cela donnera après la première demi-journée. C’est très compliqué de se situer à l’heure actuelle. Tout dépendra aussi de la météo: des conditions plus grasses, où la part d’improvisation est plus grande, pourraient mieux nous convenir. Après, je ne sais pas du tout ce qu’on peut nous souhaiter à ce niveau."

Pour sa 16e participation à l’épreuve hutoise, le dépanneur de Moha n’a toutefois pas l’intention de se mettre la pression. "L’approche est différente qu’à l’époque où je disputais quatre ou cinq rallyes par an, confie-t-il. Même si l’envie de bien faire est présente, je cherche à prendre mon pied au volant avant tout."

Pour partager ce plaisir retrouvé, Jean-Louis Boesmans pourra compter sur son fidèle copilote, le Marchinois Thomas Wathelet. Un duo qui a déjà fait ses preuves.