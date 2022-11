Waremme B sauve le bilan régional

Par contre, le reste du bilan est maigre: que des revers pour nos P2 à commencer par Haneffe C. À Verlaine, les filles de Laurence Renquin ont bu la tasse en début de partie, ont tenté de revenir mais se sont finalement bien inclinées.

Défaite aussi pour une équipe de La Villersoise qui n’y arrive décidément pas. "Après un bon début de match, nous avons encore une fois eu beaucoup trop de déchets et un nombre incalculable de mauvaises passes, ce qui a permis à cette belle équipe d’Ensival de marquer des paniers faciles et de prendre le large. Malgré parfois un manque d’envie et de combativité, les filles ont montré de belles choses, avouait Claude Vancausbroeck."

Enfin, partie perdue aussi pour la R1 de l’Union Huy face à une équipe de Ciney qu’elle retrouvera en coupe AWBB. " Face à cette belle équipe, on a raté beaucoup de choses pour bien rentrer dans le match. On a vraiment eu trop de filles qui passaient à côté de leur sujet offensivement. La réussite à distance de Ronveaux nous a permis de rester sous oxygène durant toute la première période. Ensuite, malgré notre défense et l’impact de Baggio, nous n’avons pas su maintenir la comparaison. On doit retrouver de la réussite mais ce revers n’est en rien préoccupant , nous confiait le coach Dekeyser. À noter que Marie Bertrand souffre bien d’une déchirure des croisés et devra se faire opérer.