Une sorte de test grandeur nature pour Thibaud Mazuin et Kevin Fernandez

Si le Villersois Kevin Fernandez n’en est pas à sa première expérience en R5 à Huy, ce sera un baptême du feu en 4X4 pour son pilote. Et ce, malgré son expérience de neuf épreuves dans ce type de voiture. "C’est vrai que la petite expérience qu’a accumulée Thibaud au fur et à mesure des rallyes n’est pas négligeable, il progresse bien, confie son copilote. Sur ce rallye, on va surtout continuer à apprendre comment fonctionne l’auto, trouver des bons sets-up, sans regarder au résultat et sans se mettre de pression. Après, c’est sûr qu’on a des esprits de compétiteurs. Si on voit qu’on est dans un bon rythme, on regardera quand même un peu les classements, c’est certain, mais ce rallye fera surtout office de séance de test grandeur nature pour nous. "

Bien que l’équipage ne veuille se focaliser sur aucun adversaire, Kevin Fernandez avoue tout de même qu’il y a un équipage en particulier à qui ils voudraient mener la vie dure "Indéniablement, Charles Munster sera notre cible, d’autant plus qu’il nous embête beaucoup en deux roues motrices depuis un moment. On sait que lui et Thibaud seront pratiquement à ex aequo au départ, avec un léger avantage pour nous. On va le suivre, ça, c’est sûr."

Son expérience de l’épreuve permet aussi au copilote d’en juger le parcours. "Ce n’est pas mal du tout, on va bien s’amuser, même s’il y a des endroits qui manquent à l’appel. Les cordes bouchées sont aussi dommageables mais on imagine que l’organisation à ses raisons et on respecte cela."

